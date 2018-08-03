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Россия отказала Amnesty International во встрече с Сенцовым

Россия отказала Amnesty International во встрече с Сенцовым

Киев  •  УНН

 • 11249 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что власти России отказали в доступе к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодает уже более 80 дней. Об этом говорится в заявлении организации, передает УНН.

Как отмечается, 30 июля представительство Amnesty International в Москве получило письмо от заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Балана, который не удовлетворил просьбу правозащитников посетить Сенцова в колонии в Лабытнанги, но не объяснил, почему. В письме отмечалось, что здоровье Сенцова оценивается как стабильное, без "негативной динамики".

"Отказ в праве посетить Олега Сенцова не имеет оправдания. После почти трех месяцев голодовки есть серьезные проблемы для его здоровья. Мы планировали посетить Олега в сопровождении независимого медицинского эксперта, который сможет оценить состояние его здоровья. Чтобы развеять все сомнения относительно состояния здоровья Олега и адекватности оказанной ему медицинской помощи, такой визит является обязательным", - прокомментировала отказ руководитель украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук.

При этом в Amnesty International призвали к немедленному освобождению Сенцова, а также предоставить ему доступ к квалифицированным медицинским работникам.

Накануне организация провела одиночные пикеты у Администрации президента России в Москве.

Ранее Россия не пустила к украинцу Сенцову священника.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Украинские Национальные Новости

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