Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що влада Росії відмовила в доступі до українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже понад 80 днів. Про це йдеться у заяві організації, передає УНН.
Як зазначається, 30 липня представництво Amnesty International у Москві отримало лист від заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Балана, який не задовольнив прохання правозахисників відвідати Сенцова у колонії в Лабитнангі, але не пояснив, чому. У листі зазначалося, що здоров'я Сенцова оцінюється як стабільне, без "негативної динаміки".
"Відмова у праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання. Після майже трьох місяців голодування є серйозні проблеми для його здоров'я. Ми планували відвідати Олега в супроводі незалежного медичного експерта, який зможе оцінити стан його здоров'я. Щоб розвіяти всі сумніви щодо стану здоров'я Олега і адекватності наданої йому медичної допомоги, такий візит є обов'язковим", - прокоментувала відмову керівник українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук.
При цьому в Amnesty International закликали до негайного звільнення Сенцова, а також надати йому доступ до кваліфікованих медичних працівників.
Напередодні організація провела одиночні пікети біля Админістрації президента Росії у Москві.
Раніше Росія не пустила до українця Сенцова священика.
Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.