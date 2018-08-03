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Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим

Росія відмовила Amnesty International у зустрічі з Сенцовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що влада Росії відмовила в доступі до українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже понад 80 днів. Про це йдеться у заяві організації, передає УНН.

Як зазначається, 30 липня представництво Amnesty International у Москві отримало лист від заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Балана, який не задовольнив прохання правозахисників відвідати Сенцова у колонії в Лабитнангі, але не пояснив, чому. У листі зазначалося, що здоров'я Сенцова оцінюється як стабільне, без "негативної динаміки".

"Відмова у праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання. Після майже трьох місяців голодування є серйозні проблеми для його здоров'я. Ми планували відвідати Олега в супроводі незалежного медичного експерта, який зможе оцінити стан його здоров'я. Щоб розвіяти всі сумніви щодо стану здоров'я Олега і адекватності наданої йому медичної допомоги, такий візит є обов'язковим", - прокоментувала відмову керівник українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук.

При цьому в Amnesty International закликали до негайного звільнення Сенцова, а також надати йому доступ до кваліфікованих медичних працівників.

Напередодні організація провела одиночні пікети біля Админістрації президента Росії у Москві.

Раніше Росія не пустила до українця Сенцова священика.

Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.

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