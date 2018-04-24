Amnesty International требует расследовать погром лагеря ромов в Киеве

"Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что он не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность. Они прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан. При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

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В организации сообщили, что, по словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, один из ромов, присутствующих во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. Пока росы прятались возле гаражей неподалеку, работники полиции подошли к их лагерю, где обнаружили горящие палатки. Вернувшись к ромам, полицейские сообщили им, что все горит, и посоветовали быстрее ехать из Киева.

"Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля и неотложного и эффективного расследования нападения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, 21 апреля ромы оставили Лысую Гору в Киеве. Представители националистической организации разогнали их лагерь, а вещи сожгли.