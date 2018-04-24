Amnesty International вимагає розслідувати погром табору ромів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Організація Amnesty International вимагає розслідування погрому табору ромів на Лисій горі у Києві в ніч з 20 по 21 квітня. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою Amnesty International, передає УНН.
“Важливо розуміти, що мішенню для таких нападів може стати і стає будь-хто: роми, жінки, антикорупційні активісти, євреї, ЛГБТІ, журналісти, митці, студенти, письменники. Ніхто зараз не може бути впевнений, що не стане наступною жертвою зграї радикалів, які відчули свою безкарність. Вони прикриваються патріотизмом і турботою про суспільство, але насправді тероризують мирних громадян. При цьому правоохоронні органи, у більшості випадків, лишаються бездіяльними” — заявила Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна.
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В організації повідомили, що, за словами активістів, з якими спілкувалася Amnesty International, один з ромів, присутніх під час нападу, викликав поліцію і дочекався приїзду патрульного автомобіля. Поки роми ховалися біля гаражів неподалік, працівники поліції підійшли до їх табору, де виявили палаючі намети. Повернувшись до ромів, поліцейські повідомили їм, що все горить, і порадили швидше їхати з Києва.
“Amnesty International вимагає офіційної реакції української влади на події на Лисій горі у Києві в ніч з 20 по 21 квітня та невідкладного і ефективного розслідування нападу”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН, 21 квітня роми залишили Лису Гору у Києві. Представники націоналістичної організації розігнали їх табір, а речі спалили.