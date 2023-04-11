В "Агро Газ Трейдинг" розповіли про безпідставне бажання ОПЗ стягнути з них гроші

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«У нас ніколи не виникало питань з приводу нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне вивезення готової продукції. Природа нарахування такого виду штрафу суперечить логіці ведення бізнесу та не відповідає принципу справедливості покарання, адже зберігання готової продукції на складах АТ «ОПЗ» не призводило до завдання заводу збитків та не потребувало додаткових витрат з боку заводу», - розповіли в «Агро Газ Трейдинг».

У компанії повідомили, що об’єми готової продукції, які зберігалися на складах «ОПЗ», не були такими, що несли загрозу перевантаження складів та зупинки потужностей. А підгрунтя походження даного штрафу полягає у форс-мажорній ситуації.

«Наша компанія, як і багато інших компаній, стикнулася на той час з непередбачуваними обставинами. Ми не могли постачати природній газ на «ОПЗ» через аномальне зростання цін на природний газ на ринках Європейського Союзу та України, що було наслідком попереднього початкового етапу повномасштабної війни російської федерації проти України, який був виражений енергетичним шантажем Європейського Союзу та України російською федерацією», - повідомили в компанії.

Попри це, в останній день своєї роботи на «ОПЗ», тво голови правління – директор Микола Парсентьєв підписав рахунок – вимогу на ТОВ «АГТ» щодо сплати штрафу в розмірі 38 млн грн за несвоєчасне вивезення продукції. Компанія з такими рішеннями Парсєнтьєва не згодна, а тому планує подавати в суд на ОПЗ, який і досі вимагають від «АГТ» гроші.

Нагадаємо

Наприкінці березня САП та НАБУ заявили про викриття злочинного угрупування на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яке нібито вивело з промислових гігантів України понад 500 млн грн. У справі також фігурують власники "Агро Газ Трейдинг", які відкидають всі звинувачення та наголошують, що працювали з «Одеським припортовим заводом» у межах чинного законодавства. У компанії наголошують - готові сприяти слідству з метою отримання правоохоронними органами правдивої картини щодо взаємин з ОПЗ за давальницьким договором.