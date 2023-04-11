В "Агро Газ Трейдинг" рассказали о безосновательном желании ОПЗ взыскать с них деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. С 2017 года компания «Агро Газ Трейдинг» занималась трейдингом готовой продукции производства «ОПЗ» и ни разу не поднимала вопрос относительно объемов вывоза готовой продукции со складов завода. Продукция всегда вывозилась по мере накопления и в объемах, необходимых для отгрузки покупателям. Несмотря на это, в ОПЗ решили оштрафовать «АГТ» за якобы несвоевременный вывоз продукции, передает УНН.
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«У нас никогда не возникало вопросов по поводу начисления штрафных санкций за несвоевременный вывоз готовой продукции. Природа начисления такого вида штрафа противоречит логике ведения бизнеса и не соответствует принципу справедливости наказания, ведь хранение готовой продукции на складах АО «ОПЗ» не приводило к нанесению заводу убытков и не требовало дополнительных затрат со стороны завода», - рассказали в «Агро Газ Трейдинг».
В компании сообщили, что объемы готовой продукции, которые хранились на складах «ОПЗ», не были такими, что несли угрозу перегрузки складов и остановки мощностей. А подоплека происхождения данного штрафа заключается в форс-мажорной ситуации.
«Наша компания, как и многие другие компании, столкнулась в то время с непредвиденными обстоятельствами. Мы не могли поставлять природный газ на «ОПЗ» из-за аномального роста цен на природный газ на рынках Европейского Союза и Украины, что было следствием предыдущего начального этапа полномасштабной войны российской федерации против Украины, который был выражен энергетическим шантажом Европейского Союза и Украины российской федерацией», - сообщили в компании.
Несмотря на это, в последний день своей работы на «ОПЗ», врио главы правления – директор Николай Парсентьев подписал счет – требование на ООО «АГТ» по уплате штрафа в размере 38 млн грн за несвоевременный вывоз продукции. Компания с такими решениями Парсентьева не согласна, а потому планирует подавать в суд на ОПЗ, который до сих пор требуют от «АГТ» деньги.
Напомним
В конце марта САП и НАБУ заявили о разоблачении преступной группировки во главе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая якобы вывела из промышленных гигантов Украины более 500 млн грн. В деле также фигурируют владельцы "Агро Газ Трейдинг", которые отвергают все обвинения и отмечают, что работали с «Одесским припортовым заводом» в рамках действующего законодательства. В компании отмечают - готовы содействовать следствию с целью получения правоохранительными органами правдивой картины относительно взаимоотношений с ОПЗ по давальческому договору.