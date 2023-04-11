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В "Агро Газ Трейдинг" рассказали о безосновательном желании ОПЗ взыскать с них деньги

В "Агро Газ Трейдинг" рассказали о безосновательном желании ОПЗ взыскать с них деньги

Киев • УНН

 • 1131908 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. С 2017 года компания «Агро Газ Трейдинг» занималась трейдингом готовой продукции производства «ОПЗ» и ни разу не поднимала вопрос относительно объемов вывоза готовой продукции со складов завода. Продукция всегда вывозилась по мере накопления и в объемах, необходимых для отгрузки покупателям. Несмотря на это, в ОПЗ решили оштрафовать «АГТ» за якобы несвоевременный вывоз продукции, передает УНН.

Цитата

«У нас никогда не возникало вопросов по поводу начисления штрафных санкций за несвоевременный вывоз готовой продукции. Природа начисления такого вида штрафа противоречит логике ведения бизнеса и не соответствует принципу справедливости наказания, ведь хранение готовой продукции на складах АО «ОПЗ» не приводило к нанесению заводу убытков и не требовало дополнительных затрат со стороны завода», - рассказали в «Агро Газ Трейдинг».

В компании сообщили, что объемы готовой продукции, которые хранились на складах «ОПЗ», не были такими, что несли угрозу перегрузки складов и остановки мощностей. А подоплека происхождения данного штрафа заключается в форс-мажорной ситуации.

«Наша компания, как и многие другие компании, столкнулась в то время с непредвиденными обстоятельствами. Мы не могли поставлять природный газ на «ОПЗ» из-за аномального роста цен на природный газ на рынках Европейского Союза и Украины, что было следствием предыдущего начального этапа полномасштабной войны российской федерации против Украины, который был выражен энергетическим шантажом Европейского Союза и Украины российской федерацией», - сообщили в компании.

Несмотря на это, в последний день своей работы на «ОПЗ», врио главы правления – директор Николай Парсентьев подписал счет – требование на ООО «АГТ» по уплате штрафа в размере 38 млн грн за несвоевременный вывоз продукции. Компания с такими решениями Парсентьева не согласна, а потому планирует подавать в суд на ОПЗ, который до сих пор требуют от «АГТ» деньги.

Напомним

В конце марта САП и НАБУ заявили о разоблачении преступной группировки во главе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая якобы вывела из промышленных гигантов Украины более 500 млн грн. В деле также фигурируют владельцы "Агро Газ Трейдинг", которые отвергают все обвинения и отмечают, что работали с «Одесским припортовым заводом» в рамках действующего законодательства. В компании отмечают - готовы содействовать следствию с целью получения правоохранительными органами правдивой картины относительно взаимоотношений с ОПЗ по давальческому договору.

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