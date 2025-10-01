В Афганістані частково відновили доступ до інтернету

Дані мережі свідчать про часткове відновлення інтернету в Афганістані. Про це повідомляє NetBlocks, передає УНН.

Деталі

Дані мережі в режимі реального часу показують часткове відновлення інтернет-з'єднання в Афганістані на тлі протестів після дводенного відключення національних телекомунікаційних мереж - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що інцидент стався на тлі введення керівництвом Талібану нових правил щодо "аморальності" для операторів телекомунікаційних послуг.

Нагадаємо

30 вересня в Афганістані відбулося повне відключення інтернету, супроводжуване перебоями в роботі телефонного зв'язку. Талібан пояснює це заходами для забезпечення моралі та контролю над інформаційним простором.