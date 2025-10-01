В Афганистане частично восстановили доступ к интернету

Данные сети свидетельствуют о частичном восстановлении интернета в Афганистане. Об этом сообщает NetBlocks, передает УНН.

Детали

Данные сети в режиме реального времени показывают частичное восстановление интернет-соединения в Афганистане на фоне протестов после двухдневного отключения национальных телекоммуникационных сетей - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на фоне введения руководством Талибана новых правил относительно "аморальности" для операторов телекоммуникационных услуг.

Напомним

30 сентября в Афганистане произошло полное отключение интернета, сопровождаемое перебоями в работе телефонной связи. Талибан объясняет это мерами по обеспечению морали и контролю над информационным пространством.