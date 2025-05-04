В аеропортах російського Архангельська запровадили тимчасові обмеження - росЗМІ
Київ • УНН
У двох аеропортах Архангельська, Талаги та Васьково, запроваджено тимчасові обмеження.
У двох аеропортах російського Архангельська запровадили тимчасові обмеження. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на росавіацію, передає УНН.
Тимчасові обмеження запроваджено в архангельських аеропортах Талаги та Васьково
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Що стало причиною - наразі невідомо.
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