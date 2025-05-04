У брянській області горить завод "Стріла", пов'язаний з військовим комплексом рф
Київ • УНН
У суземському районі брянської області масштабна пожежа на заводі "Стріла", який виконує замовлення для російського ВПК. Зруйновано будівлі, постраждали охоронці.
У рф повідомляють, що завод "Стріла" у суземському районі брянської області був атакований; пропагандистські канали звинувачують у атаці Збройні Сили України.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У селищі суземка брянської області рф масштабна пожежа на території заводу "Стріла", який виконує замовлення російського військово-промислового комплексу. За даними низки ТГ-каналів начебто підприємство було атаковано "снарядами реактивної системи залпового вогню HIMARS".
В результаті почалася пожежа на площі 250 м², повністю згоріли два цехи.
Губернатор регіону олександр богомаз повідомив у Telegram про спалах на промисловому підприємстві, через яке зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.
Постраждалих, за його словами - не було. За даними інших ЗМІ рф, травми отримали двоє охоронців.
Нагадаємо
Вночі дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. На підприємстві пролунало 5 вибухів, виникла пожежа.