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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 40043 перегляди

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У брянській області горить завод "Стріла", пов'язаний з військовим комплексом рф

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

У суземському районі брянської області масштабна пожежа на заводі "Стріла", який виконує замовлення для російського ВПК. Зруйновано будівлі, постраждали охоронці.

У брянській області горить завод "Стріла", пов'язаний з військовим комплексом рф

У рф повідомляють, що завод "Стріла" у суземському районі брянської області був атакований; пропагандистські канали звинувачують у атаці Збройні Сили України.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У селищі суземка брянської області рф масштабна пожежа на території заводу "Стріла", який виконує замовлення російського військово-промислового комплексу. За даними низки ТГ-каналів начебто підприємство було атаковано "снарядами реактивної системи залпового вогню HIMARS". 

В результаті почалася пожежа на площі 250 м², повністю згоріли два цехи.

Губернатор регіону олександр богомаз повідомив у Telegram про спалах на промисловому підприємстві, через яке зруйновано виробничі та адміністративні будівлі. 

Постраждалих, за його словами - не було. За даними інших ЗМІ рф, травми отримали двоє охоронців.

Нагадаємо

Вночі дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. На підприємстві пролунало 5 вибухів, виникла пожежа.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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