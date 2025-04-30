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Муромський приладобудівний завод у рф "забавовнили" дрони СБУ - джерело

Київ • УНН

 • 3938 перегляди

Вночі дрони СБУ «забавовнили» Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. На підприємстві пролунало 5 вибухів, виникла пожежа.

Муромський приладобудівний завод у рф "забавовнили" дрони СБУ - джерело

Дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. Попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Деталі

"Вночі ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу рф, що випускає продукцію для ведення  війни проти України - Муромський приладобудівний завод (володимирська обл.). Він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації рф", - повідомив співрозмовник.

Джерело зазначило, що на заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.

Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території рф", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

росЗМІ повідомляли, що жителі району вербівськ у муромі, повідомляли, що після атаки БПЛА загорівся "Муромський приладобудівний завод", який виробляє засоби ініціювання та займання боєприпасів для Збройних сил рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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