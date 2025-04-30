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У росії зафіксували влучання дрона в "муромський приладобудівний завод", що виробляє боєприпаси для армії рф

Київ • УНН

 • 4938 перегляди

У місті муром горів приладобудівний завод, який виробляє засоби ініціювання та займання боєприпасів для ЗС рф. Завод з 2023 року перебуває під санкціями України та ЄС.

У росії зафіксували влучання дрона в "муромський приладобудівний завод", що виробляє боєприпаси для армії рф

Жителі района Вербівськ у Муромі, повідомимли, що після атаки БПЛА загорівся "Муромський приладобудівний завод", який виробляє засоби ініціювання та займання боєприпасів для Збройних сил рф. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Камери відеоспостереження зафіксували момент атаки безпілотників на місто Муром у Володимирській області в ніч на 30 квітня. На записі видно, як один із вибухів стався о 03:11 ночі за місцевим часом. Раніше губернатор регіону повідомляв про пожежу на складах, не називаючи підприємство, що зазнало атаки, але згодом підтвердив, що пожежа виникла внаслідок атаки БПЛА.

За словами місцевих жителів, яких опитали журналісти, атаковано "Муромський приладобудівний завод", який у місті також називають "пороховим".

Російський журнал Національна оборона у 2020 році писав, що відкрите акціонерне товариство "Муромський приладобудівний завод", засноване у 1941 році, "є одним із основних виробників засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх родів військ Збройних Сил, МВС, фсб та інших силових структур".

Широкий спектр піротехнічних виробів, що виготовляються підприємством, призначений для приведення в дію засобів порятунку в авіаційній, морській та наземній техніці, а також у космічних, включаючи пілотовані комплекси. <…> Основними замовниками спецпродукції, яку виробляє ВАТ МПЗ, є Міністерство оборони, МВС, фсб, МНС, держкорпорація Росатом, Федеральне космічне агентство Роскосмос та сотні підприємств ОПК

- йшлося у публікації.

Керівник АТ МПЗ у 2020 році розповідав російським ЗМІ, що муромський завод є "найбільшим у рф виробником капсул-запальників". Завод входить до концерну Техмаш держкорпорації Ростех.

З 2023 року завод перебуває під санкціями України та ЄС.

Нагадаємо

У 2024 році безпілотник-камікадзе успішно завдав удару по російському Тамбовському пороховому заводу, великому підприємству з виробництва боєприпасів і пороху, незважаючи на те, що росія заперечувала факт атаки. Атака на обʼєкт ворожого ВПК - спецоперація ГУР.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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