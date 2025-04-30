В россии зафиксировали попадание дрона в "муромский приборостроительный завод", производящий боеприпасы для армии рф

Жители района Вербовск в Муроме сообщили, что после атаки БПЛА загорелся "Муромский приборостроительный завод", который производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для Вооруженных сил рф. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки беспилотников на город Муром во Владимирской области в ночь на 30 апреля. На записи видно, как один из взрывов произошел в 03:11 ночи по местному времени. Ранее губернатор региона сообщал о пожаре на складах, не называя предприятие, подвергшееся атаке, но впоследствии подтвердил, что пожар возник в результате атаки БПЛА.

По словам местных жителей, которых опросили журналисты, атакован "Муромский приборостроительный завод", который в городе также называют "пороховым".

Российский журнал Национальная оборона в 2020 году писал, что открытое акционерное общество "Муромский приборостроительный завод", основанное в 1941 году, "является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, фсб и других силовых структур".

Широкий спектр пиротехнических изделий, изготавливаемых предприятием, предназначен для приведения в действие средств спасения в авиационной, морской и наземной технике, а также в космических, включая пилотируемые комплексы. <…> Основными заказчиками спецпродукции, которую производит ОАО МПЗ, являются Министерство обороны, МВД, фсб, МЧС, госкорпорация Росатом, Федеральное космическое агентство Роскосмос и сотни предприятий ОПК - говорилось в публикации.

Руководитель АО МПЗ в 2020 году рассказывал российским СМИ, что муромский завод является "крупнейшим в рф производителем капсюлей-воспламенителей". Завод входит в концерн Техмаш госкорпорации Ростех.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Напомним

В 2024 году беспилотник-камикадзе успешно нанес удар по российскому Тамбовскому пороховому заводу, крупному предприятию по производству боеприпасов и пороха, несмотря на то, что россия отрицала факт атаки. Атака на объект вражеского ВПК - спецоперация ГУР.