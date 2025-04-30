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Муромский приборостроительный завод в рф "забавовнили" дроны СБУ - источник

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Ночью дроны СБУ «устроили бавовну» Муромскому приборостроительному заводу, который работает на флот и авиацию рф. На предприятии прозвучало 5 взрывов, возник пожар.

Муромский приборостроительный завод в рф "забавовнили" дроны СБУ - источник

Дроны СБУ "забавовнили" Муромский приборостроительный завод, который работает на флот и авиацию рф. Предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

"Ночью ударные дроны СБУ поразили предприятие военно-промышленного комплекса рф, выпускающее продукцию для ведения войны против Украины - Муромский приборостроительный завод (владимирская обл.). Он специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации рф", - сообщил собеседник.

Источник отметил, что на заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар.

Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории рф", - сообщил информированный источник в СБУ.

Дополнение

росСМИ сообщали, что жители района вербовск в муроме, сообщали, что после атаки БПЛА загорелся Муромский приборостроительный завод, который производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для Вооруженных сил рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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