Муромский приборостроительный завод в рф "забавовнили" дроны СБУ - источник
Киев • УНН
Ночью дроны СБУ «устроили бавовну» Муромскому приборостроительному заводу, который работает на флот и авиацию рф. На предприятии прозвучало 5 взрывов, возник пожар.
Дроны СБУ "забавовнили" Муромский приборостроительный завод, который работает на флот и авиацию рф. Предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.
Детали
"Ночью ударные дроны СБУ поразили предприятие военно-промышленного комплекса рф, выпускающее продукцию для ведения войны против Украины - Муромский приборостроительный завод (владимирская обл.). Он специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации рф", - сообщил собеседник.
Источник отметил, что на заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар.
Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины.
"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории рф", - сообщил информированный источник в СБУ.
Дополнение
росСМИ сообщали, что жители района вербовск в муроме, сообщали, что после атаки БПЛА загорелся Муромский приборостроительный завод, который производит средства инициирования и воспламенения боеприпасов для Вооруженных сил рф.