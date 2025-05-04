В брянской области горит завод "Стрела", связанный с военным комплексом рф

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 38749 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 101866 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 94991 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 69894 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 80818 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 79369 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 61886 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 75146 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 112522 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 47125 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
7м/с
33%
740 мм
Популярные новости

"Претенциозная чушь": медведев резко ответил Трампу относительно участия США во Второй мировой войне

4 мая, 02:34 • 16234 просмотра

российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

4 мая, 03:17 • 20731 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 18253 просмотра

Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

4 мая, 05:03 • 20187 просмотра

Ночная атака россиян: силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников

06:50 • 14024 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 94991 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 50200 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 81186 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 89241 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 112522 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 18365 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 37185 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 79369 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 36371 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 39164 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В брянской области горит завод "Стрела", связанный с военным комплексом рф

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Суземском районе Брянской области масштабный пожар на заводе "Стрела", который выполняет заказы для российского ВПК. Разрушены здания, пострадали охранники.

В брянской области горит завод "Стрела", связанный с военным комплексом рф

В рф сообщают, что завод "Стрела" в суземском районе брянской области был атакован; пропагандистские каналы обвиняют в атаке Вооруженные Силы Украины.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В поселке суземка брянской области рф масштабный пожар на территории завода "Стрела", который выполняет заказы российским военно-промышленным комплексом. По данным ряда ТГ-каналов якобы предприятие было атаковано "снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS". 

В результате начался пожар на площади 250 м², полностью сгорели два цеха. Но губернатор региона александр богомаз сообщил в Telegram о возгорании на промышленном предприятии, из-за которого разрушены производственные и административные здания. 

Пострадавших нет, по его словам не было. По данным других СМИ рф, травмы получили двое охранников.

Напомним

Ночью дроны СБУ "позабавили" Муромский приборостроительный завод, который работает на флот и авиацию рф. На предприятии прогремело 5 взрывов, возник пожар.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Вооруженные силы Украины
M142 HIMARS
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,434.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,827.70