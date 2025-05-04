В брянской области горит завод "Стрела", связанный с военным комплексом рф
Киев • УНН
В Суземском районе Брянской области масштабный пожар на заводе "Стрела", который выполняет заказы для российского ВПК. Разрушены здания, пострадали охранники.
В рф сообщают, что завод "Стрела" в суземском районе брянской области был атакован; пропагандистские каналы обвиняют в атаке Вооруженные Силы Украины.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В поселке суземка брянской области рф масштабный пожар на территории завода "Стрела", который выполняет заказы российским военно-промышленным комплексом. По данным ряда ТГ-каналов якобы предприятие было атаковано "снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS".
В результате начался пожар на площади 250 м², полностью сгорели два цеха. Но губернатор региона александр богомаз сообщил в Telegram о возгорании на промышленном предприятии, из-за которого разрушены производственные и административные здания.
Пострадавших нет, по его словам не было. По данным других СМИ рф, травмы получили двое охранников.
Напомним
Ночью дроны СБУ "позабавили" Муромский приборостроительный завод, который работает на флот и авиацию рф. На предприятии прогремело 5 взрывов, возник пожар.