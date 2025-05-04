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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 1276 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Удар по російській Брянщині: завод "Стрєла", попередньо, більше не може працювати - ЦПД

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Завод "Стрєла" у російській Брянській області, що виробляє електроніку для воєнно-промислового комплексу рф, загорівся. Підприємство, ймовірно, більше не зможе працювати.

Удар по російській Брянщині: завод "Стрєла", попередньо, більше не може працювати - ЦПД

Сьогодні на російській Брянщині після удару сталася масштабна пожежа на заводі "Стрєла". Внаслідок цього даний об’єкт, попередньо, вже не може працювати. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Завод "Стрєла" на Брянщині в Сузємці попередньо більше не може працювати після удару 

- повідомив Коваленко.

Керівник ЦПД також зазначив, що цей об’єкт спеціалізується на виробництві електроніки для воєнно-промислового комплексу держави агресора. Він виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу 

- повідомив Коваленко.

Доповнення

Вночі дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. На підприємстві пролунало 5 вибухів, виникла пожежа.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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