Удар по російській Брянщині: завод "Стрєла", попередньо, більше не може працювати - ЦПД
Київ • УНН
Завод "Стрєла" у російській Брянській області, що виробляє електроніку для воєнно-промислового комплексу рф, загорівся. Підприємство, ймовірно, більше не зможе працювати.
Сьогодні на російській Брянщині після удару сталася масштабна пожежа на заводі "Стрєла". Внаслідок цього даний об’єкт, попередньо, вже не може працювати. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.
Завод "Стрєла" на Брянщині в Сузємці попередньо більше не може працювати після удару
Керівник ЦПД також зазначив, що цей об’єкт спеціалізується на виробництві електроніки для воєнно-промислового комплексу держави агресора. Він виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.
Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу
Доповнення
Вночі дрони СБУ "забавовнили" Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію рф. На підприємстві пролунало 5 вибухів, виникла пожежа.