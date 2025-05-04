Удар по российской Брянской области: завод "Стрела", предварительно, больше не может работать - ЦПД
Киев • УНН
Завод "Стрела" в российской Брянской области, производящий электронику для военно-промышленного комплекса рф, загорелся. Предприятие, вероятно, больше не сможет работать.
Сегодня на российской Брянщине после удара произошел масштабный пожар на заводе "Стрела". В результате данный объект, предварительно, уже не может работать. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.
Завод "Стрела" на Брянщине в Суземке предварительно больше не может работать после удара
Руководитель ЦПД также отметил, что этот объект специализируется на производстве электроники для военно-промышленного комплекса государства агрессора. Он производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.
Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса
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