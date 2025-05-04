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Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
13:59 • 12452 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

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В аэропортах российского Архангельска ввели временные ограничения - росСМИ

Киев • УНН

 • 870 просмотра

В двух аэропортах Архангельска, Талаги и Васьково, введены временные ограничения.

В аэропортах российского Архангельска ввели временные ограничения - росСМИ

В двух аэропортах российского Архангельска ввели временные ограничения. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на росавиацию, передает УНН

Временные ограничения введены в архангельских аэропортах Талаги и Васьково 

- говорится в сообщении.

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Что стало причиной - пока неизвестно.

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