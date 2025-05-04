В аэропортах российского Архангельска ввели временные ограничения - росСМИ
Киев • УНН
В двух аэропортах Архангельска, Талаги и Васьково, введены временные ограничения.
В двух аэропортах российского Архангельска ввели временные ограничения. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на росавиацию, передает УНН.
Временные ограничения введены в архангельских аэропортах Талаги и Васьково
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