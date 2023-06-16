Уже 8 місяць здається, що силові організації живуть із бізнесом у різних країнах - підприємець
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Підприємець у сфері агріфуд, співвласник і CEO "HD-group" і "GFSGROUP" Борис Шестопалов заявив, що складається враження, що вже 6-8 місяців низка силових організацій живуть із бізнесом у різних країнах. Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Україна, передає кореспондент УНН.
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"Зараз, в останній рік війни, мені чомусь здається, що ми з низкою силових організацій уже живемо в різних країнах. Мені здається, що ми абсолютно в різних країнах. У нас і в CEO Clab є певна кількість кейсів досить відома за останні пів року", - сказав Шестопалов.
На запитання, чи посилюється тиск, вимоги до бізнесу, Шестопалов відповів: "У той час, коли стало зрозуміло, що бліцкригу не буде, війна набуває затяжного характеру, посилюється донорська допомога. Мені здається, що в якийсь момент стався перелом, знову перелом ставлення до власного бізнесу. Ставлення до бізнесу, який ніс на собі всі тяготи, особливо перших тижнів, місяців... Ви ж пам'ятаєте, як це все відбувалося? І щоб було якби не бізнес".
Він сказав, що в нього склалося враження, що 6-8 місяців тому щось "зламалося".
"Чому? Це відчуття. Я просто дивлюся за кількістю кримінальних справ у наших колег у CEO Clab. Я думаю, що щось почало відбуватися", - зазначив Шестопалов.
Доповнення
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