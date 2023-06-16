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Уже 8 месяц кажется, что силовые организации живут с бизнесом в разных странах - предприниматель

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Предприниматель в сфере агрифуд, совладелец и CEO "HD-group" и "GFSGROUP" Борис Шестопалов заявил, что складывается впечатление, что уже 6-8 месяцев ряд силовых организаций живут с бизнесом в разных странах. Об этом он сказал в интервью Forbes Украина, передает корреспондент УНН.

Уже 8 месяц кажется, что силовые организации живут с бизнесом в разных странах - предприниматель

Цитата

"Сейчас, в последний год войны, мне почему-то кажется, что мы с рядом силовых организаций уже живем в разных странах. Мне кажется, что мы абсолютно в разных странах. У нас и в CEO Clab есть определенное количество кейсов достаточно известных за последние полгода", - сказал Шестопалов.

На вопрос, усиливается ли давление, требования к бизнесу, Шестопалов ответил: "В то время, когда стало понятно, что блицкрига не будет, война приобретает затяжной характер, усиливается донорская помощь. Мне кажется, что в какой-то момент произошел перелом, опять перелом отношения к собственному бизнесу. Отношение к бизнесу, который нес на себе все тяготы, особенно первых недель, месяцев Вы же помните, как это все происходило? И чтобы было если бы не бизнес".

Он сказал, что у него сложилось впечатление, что 6-8 месяцев назад что-то "сломалось".

"Почему? Это ощущение. Я просто смотрю по количеству уголовных дел у наших коллег в CEO Clab. Я думаю, что что-то начало происходить", - отметил Шестопалов.

Дополнение

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