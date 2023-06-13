Гетманцев: відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу почнеться з 1 серпня

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13564 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 43806 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39187 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44446 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113260 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179763 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196008 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144024 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137808 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87890 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30751 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34861 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 38664 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30378 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25096 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25366 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 43806 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196008 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248396 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 230 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 410 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19079 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23976 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40028 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Гетманцев: відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу почнеться з 1 серпня

Київ • УНН

 • 2061943 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 серпня почнеться відновлення податкових перевірок, а також скасування пільг для бізнесу. За його словами, Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин. Про це пише Forbes, передає УНН.

Гетманцев: відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу почнеться з 1 серпня

Деталі

29 травня нардепи у першому читанні проголосували за урядовий законопроєкт №8401, який скасовує "воєнні" пільги для бізнесу. Документ передбачає повернення податкових перевірок, скасування «спрощенки» у 2% та відновлення штрафів за невикористання РРО. Ці пільгові норми нардепи ухвалили ще на початку війни – у березні 2022 року.

Повернення до довоєнного оподаткування – вимога МВФ. Прийняття законопроєкту забезпечить виконання меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022-го (наприкінці березня український уряд і МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на $15,6 млрд) і сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році, зазначається у релізі, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Інша причина прийняття закону – контрнаступ ЗСУ, заявив очільник профільного комітету Данило Гетманцев.

"Потреби на армію зростають, тому повернення до довоєнної системи оподаткування – зрозумілий крок", – зазначив Гетманцев .

За підрахунками Мінфіну, цього року законопроєкт має принести до бюджету 10 млрд грн.

Нагадаємо

Парламент підтримав за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу України, який передбачає скасування 2% податку ФОП з першого липня 2023 року, а також відновлення документальних перевірок і штрафів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31