Гетманцев: відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу почнеться з 1 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 серпня почнеться відновлення податкових перевірок, а також скасування пільг для бізнесу. За його словами, Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин. Про це пише Forbes, передає УНН.
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29 травня нардепи у першому читанні проголосували за урядовий законопроєкт №8401, який скасовує "воєнні" пільги для бізнесу. Документ передбачає повернення податкових перевірок, скасування «спрощенки» у 2% та відновлення штрафів за невикористання РРО. Ці пільгові норми нардепи ухвалили ще на початку війни – у березні 2022 року.
Повернення до довоєнного оподаткування – вимога МВФ. Прийняття законопроєкту забезпечить виконання меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022-го (наприкінці березня український уряд і МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на $15,6 млрд) і сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році, зазначається у релізі, оприлюдненому на сайті Мінфіну.
Інша причина прийняття закону – контрнаступ ЗСУ, заявив очільник профільного комітету Данило Гетманцев.
"Потреби на армію зростають, тому повернення до довоєнної системи оподаткування – зрозумілий крок", – зазначив Гетманцев .
За підрахунками Мінфіну, цього року законопроєкт має принести до бюджету 10 млрд грн.
Нагадаємо
Парламент підтримав за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу України, який передбачає скасування 2% податку ФОП з першого липня 2023 року, а також відновлення документальних перевірок і штрафів.