Скасування пільгового 2% податку для ФОП з 1 липня: Рада зробила перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Парламент підтримав за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу України, який передбачає скасування 2% податку ФОП з першого липня 2023 року, а також відновлення документальних перевірок і штрафів. Повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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За словами Железняка, Парламент підтримав за основу урядовий законопроєкт № 8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Він передбачає скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року. "За" проголосувало 227 народних депутатів.
Прийняття законопроекту є одніє з умов програми з МВФ, зазначає нардеп.
"Метою прийняття проекту ... є виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року", - йдеться в пояснювальній записці до нормативу.
"Також там є скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи; відновлення проведення документальних перевірок. Повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО", - додав Ярослав Железняк.
Фінансово-економічно законопроєкт у пояснювальній записці обґрунтувується, збільшенням надходжень до державного та місцевих бюджетів.
"Скасування права для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу дозволить додатково залучити у 2023 році до бюджетів близько 8 млрд гривень", - зазначається в документі.
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