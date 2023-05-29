Рада денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Україною та білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада погодила денонсацію угоди між Україною та білоруссю в галузі щодо пенсійного забезпечення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Так, Гончаренко повідомив, що Рада погодила денонсацію Угоди між Україною та білоруссю про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення “За” проголосували 301 народний депутат.
Доповнення
Кабінет міністрів України припинив дію угод з білоруссю про співробітництво в галузі ветеринарної медицини та про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин.