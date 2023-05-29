Рада денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между Украиной и беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада согласовала денонсацию соглашения между Украиной и Беларусью в области пенсионного обеспечения. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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Так, Гончаренко сообщил, что Рада согласовала денонсацию Соглашения между Украиной и Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения “За” проголосовали 301 народный депутат.
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Кабинет министров Украины приостановил действие соглашений с беларусью о сотрудничестве в области ветеринарной медицины и о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.