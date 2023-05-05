Україна розірвала ще дві угоди з білоруссю: про що йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угод з білоруссю про співробітництво в галузі ветеринарної медицини та про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
«Припинено дію Угоди між Урядом України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини, вчиненої 01.08.2002 у м. Мозирі», - написав Мельничук.
Також за його словами припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчиненої 07.10.2013 у Мінську.
Доповнення
Кабінет Міністрів України припинив дії Угод з російським та білоруським урядами про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування.