Отмена льготного 2% налога для ФЛП с 1 июля: Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Парламент поддержал за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, который предусматривает отмену 2% налога ФЛП с первого июля 2023 года, а также возобновление документальных проверок и штрафов. Сообщил заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
По словам Железняка, Парламент поддержал за основу правительственный законопроект № 8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Он предусматривает отмену "2% налога ФЛП" с первого июля 2023 года. "За" проголосовало 227 народных депутатов.
Принятие законопроекта является одним из условий программы с МВФ, отмечает нардеп.
"Целью принятия проекта ... является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года", - говорится в пояснительной записке к нормативу.
"Также там есть отмена льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы; восстановление проведения документальных проверок. Возвращение штрафных санкций за нарушение использования РРО",- добавил Ярослав Железняк.
Финансово-экономически законопроект в пояснительной записке обосновывается, увеличением поступлений в государственный и местные бюджеты.
"Отмена права для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода позволит дополнительно привлечь в 2023 году в бюджеты около 8 млрд гривен", - отмечается в документе.
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