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Гетманцев: возобновление налоговых проверок и отмена льгот для бизнеса начнется с 1 августа

Киев • УНН

 • 2061943 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 августа начнется возобновление налоговых проверок, а также отмена льгот для бизнеса. По его словам, Верховная Рада не успевает отменить налоговые льготы и возобновить проверки для бизнеса с июля по техническим причинам. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Гетманцев: возобновление налоговых проверок и отмена льгот для бизнеса начнется с 1 августа

Детали

29 мая нардепы в первом чтении проголосовали за правительственный законопроект №8401, который отменяет "военные" льготы для бизнеса. Документ предусматривает возвращение налоговых проверок, отмену «упрощенки» в 2% и восстановление штрафов за неиспользование РРО. Эти льготные нормы нардепы приняли еще в начале войны – в марте 2022 года.

Возвращение к довоенному налогообложению – требование МВФ. Принятие законопроекта обеспечит выполнение меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022-го (в конце марта украинское правительство и МВФ договорились о четырехлетней программе финансирования на $15,6 млрд) и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году, отмечается в релизе, обнародованном на сайте Минфина.

Другая причина принятия закона – контрнаступление ВСУ, заявил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

"Потребности на армию растут, поэтому возвращение к довоенной системе налогообложения – понятный шаг", – отметил Гетманцев.

По подсчетам Минфина, в этом году законопроект должен принести в бюджет 10 млрд грн.

Напомним

Парламент поддержал за основу законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, который предусматривает отмену 2% налога ФЛП с первого июля 2023 года, а также возобновление документальных проверок и штрафов.

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