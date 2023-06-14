Правительство приняло решение для увеличения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к кредитованию

Цитата

"Сегодня, 13 июня, Кабинет Министров Украины принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2023 году", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что проект постановления разработан Минфином для увеличения доступа к кредитованию субъектов хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства (ММСП), которые не имеют достаточного для банков обеспечения по заимствованиям, благодаря частичному гарантированию государством портфеля кредитов для таких заемщиков.

"Принятым Правительственным решением установлена возможность предоставления государственных гарантий 9 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов ММСП, а также предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму до 7 794 млн гривен", - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство одобрило постановление об усилении Экспортно-кредитного агентства: что это значит

Справочно

Бюджетным кодексом Украины предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий на основании решения Кабинета Министров Украины для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства – резидентам Украины, в размере, не превышающем 80 процентов общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80 процентов - по каждому отдельному кредиту.

Порядок отбора банков-кредиторов, условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, плата за предоставление таких гарантий утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года № 723 "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе".