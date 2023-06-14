Правительство приняло решение для увеличения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к кредитованию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит продлить программу портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
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"Сегодня, 13 июня, Кабинет Министров Украины принял постановление "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2023 году", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что проект постановления разработан Минфином для увеличения доступа к кредитованию субъектов хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства (ММСП), которые не имеют достаточного для банков обеспечения по заимствованиям, благодаря частичному гарантированию государством портфеля кредитов для таких заемщиков.
"Принятым Правительственным решением установлена возможность предоставления государственных гарантий 9 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов ММСП, а также предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму до 7 794 млн гривен", - отмечается в сообщении.
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Справочно
Бюджетным кодексом Украины предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий на основании решения Кабинета Министров Украины для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства – резидентам Украины, в размере, не превышающем 80 процентов общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80 процентов - по каждому отдельному кредиту.
Порядок отбора банков-кредиторов, условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, плата за предоставление таких гарантий утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 14 июля 2021 года № 723 "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе".