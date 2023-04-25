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Уряд схвалив постанову про посилення Експортно-кредитного агентства: що це означає

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив постанову про посилення Експортно-кредитного агентства, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що таким чином воно матиме державні гарантії, та сприятиме швидкому відновленню економіки, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні ухвалимо постанову, яка посилить експортно-кредитне агентство. Тепер воно матиме державні гарантії, аби активніше підтримувати українських експортерів. Це підвищить конкурентоспроможність українських товарів та послуг, та сприятиме швидкому відновленню нашої економіки”, – повідомив прем’єр-міністр.

Деталі

Шмигаль пояснив ухвалення постанови запитом від бізнесу. Зокрема, багатьом підприємствам не вистачає ресурсів та потрібна державна підтримка.

Він додав, що активізація роботи Експортно-кредитного агентства дозволить бізнесам експортувати свою продукцію за кордон.

Нагадаємо

В серпні голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що портфельне страхування передекспортного фінансування від ЕКА вже підтримало експорт на 188 мільйонів гривень.

З його слів, кредитні кошти отримають виробники гофрованого паперу та картону, смаженого насіння соняшнику, гумової продукції, меблів, твердопаливних котлів.

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