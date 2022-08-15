Кредити під страхування ЕКА: погодили вже 18 заявок експортерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Портфельне страхування передекспортного фінансування від ЕКА вже підтримало експорту на 188 мільйонів гривень, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram, пише УНН.
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"Контракти на суму 188 мільйонів гривень підтримало Експортно-кредитне агентство з початку дії програми портфельного страхування передекспортного фінансування. Загалом банки-партнери програми погодили 18 заявок, які передбачають надання коштів українським підприємцям на постачання продукції міжнародним покупцям", - зазначив Гетманцев.
Деталі
З його слів, кредитні кошти отримають виробники гофрованого паперу та картону, смаженого насіння соняшнику, гумової продукції, меблів, твердопаливних котлів.
"Наразі банки, які здійснюють експортне кредитування за підтримки ЕКА, опрацьовують 20 заявок від постачальників на суму 88,1 мільйона гривень", - вказав нардеп.
Доповнення
Наразі кредити під страхування ЕКА українські підприємці можуть оформити в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк». Також невдовзі таку послугу надаватиме АТ «Таскомбанк», зазначив Гетманцев.
Експортери можуть подати заявку на отримання кредитування через портал Дія.Бізнес.