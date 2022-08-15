Кредиты под страхование ЭКА: согласовали уже 18 заявок экспортеров

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"Контракты на сумму 188 миллионов гривен поддержало Экспортно-кредитное агентство с начала действия программы портфельного страхования предэкспортного финансирования. Всего банки-партнеры программы согласовали 18 заявок, предусматривающие предоставление средств украинским предпринимателям на поставку продукции международным покупателям", - отметил Гетманцев.

Детали

По его словам, кредитные средства получат производители гофрированной бумаги и картона, жареных семян подсолнечника, резиновой продукции, мебели, твердотопливных котлов.

"В настоящее время банки, осуществляющие экспортное кредитование при поддержке ЭКА, обрабатывают 20 заявок от поставщиков на сумму 88,1 миллиона гривен", - указал нардеп.

Дополнение

Сейчас кредиты под страхование ЭКА украинские предприниматели могут оформить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк» и АО «Укрэксимбанк». Также вскоре такая услуга будет предоставляться АО «Таскомбанк», отметил Гетманцев.

Экспортеры могут подать заявку на получение кредитования через портал «Дія.Бізнес».