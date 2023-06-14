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Уряд прийняв рішення для збільшення доступу мікро-, малого і середнього бізнесу до кредитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Уряд прийняв рішення для збільшення доступу мікро-, малого і середнього бізнесу до кредитування

Цитата

"Сьогодні, 13 червня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що проект постанови розроблений Мінфіном для збільшення доступу до кредитування суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва (ММСП), які не мають достатнього для банків забезпечення за запозиченнями, завдяки частковому гарантуванню державою портфеля кредитів для таких позичальників.

"Прийнятим Урядовим рішенням встановлено можливість надання державних гарантій 9 банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів ММСП, а також граничний розмір таких гарантій. За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму до 7 794 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

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Довідково

Бюджетним кодексом України передбачено можливість надання державних гарантій на підставі рішення Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва – резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків - за кожним окремим кредитом.

Порядок відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій на портфельній основі, плата за надання таких гарантій затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 723 "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі".

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