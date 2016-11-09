Утворення незалежного оператора є першим кроком у ліквідації монополії "Нафтогазу" - В.Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У середу, 9 листопада, уряд прийняв рішення щодо утворення нового оператора газотранспортної системи України - ПАТ “Магістральні газопроводи України”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, який очолює робочу групу з прискорення реформування НАК “Нафтогаз України” (в рамках якої було схвалено відповідний проект постанови), зазначив, що це рішення дає початок процесу анбандлінгу НАК “Нафтогаз України”.
“Утворення нового незалежного оператора газотранспортної системи — це тільки перший крок у ліквідації монополії НАК "Нафтогазу“, а також у проведенні анбандлінгу НАК "Нафтогаз“, тобто відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу. Це є виконання наших зобов’язань перед європейським Енергетичним співтовариством, виконання умов Третього енергетичного пакету”, — зауважив віце-прем’єр-міністр.
Він наголосив, що попереду ще дуже багато роботи в рамках реформування НАК “Нафтогаз України”, а також висловив впевненість у виконанні зобов’язань, які взяла на себе Україна у цій сфері.
“Я розумію, що це тільки перший крок, попереду ще досить велика і важка робота, але розпочинаючи досить ефективно і вдало, ми виконаємо ті зобов’язання, які принесуть користь, в першу чергу, народу України і безпосередньо компаніям, які працюють на ринку газу”, — відзначив В.Кістіон.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.
Також нагадаємо, нещодавно, на виконання вимог ЄС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції з управління “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.
Майже одразу ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам Третього енергетичного пакету.
Більше того, за оцінками деяких експертів, “Нафтогаз” всіляко намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”.