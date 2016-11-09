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Образование независимого оператора является первым шагом в ликвидации монополии "Нафтогаза" - В.Кистион

Киев • УНН

 • 7629 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В среду, 9 ноября, правительство приняло решение о создании нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион, который возглавляет рабочую группу по ускорению реформирования НАК "Нафтогаз Украины" (в рамках которой был одобрен соответствующий проект постановления), отметил, что это решение дает начало процессу анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

"Образование нового независимого оператора газотранспортной системы - это только первый шаг в ликвидации монополии НАК "Нафтогаз", а также в проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз", то есть разделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа. Это выполнение наших обязательств перед европейским Энергетическим сообществом, выполнение условий Третьего энергетического пакета", - отметил вице-премьер-министр.

Он отметил, что впереди еще очень много работы в рамках реформирования НАК "Нафтогаз Украины", а также выразил уверенность в выполнении обязательств, которые взяла на себя Украина в этой сфере.

"Я понимаю, что это только первый шаг, впереди еще достаточно большая и тяжелая работа, но начиная достаточно эффективно и удачно, мы выполним те обязательства, которые принесут пользу, в первую очередь, народу Украины и непосредственно компаниям, которые работают на рынке газа", - отметил В.Кистион.

Напомним, как сообщал УНН, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет.

Также напомним, недавно, для исполнения требований ЕС, Министерство экономического развития и торговли Украины забрало у НАК "Нафтогаз" все функции по управлению "Укртрансгазом" и газотранспортной системой, внеся соответствующие изменения в устав компании.

Почти сразу ЕБРР, который кредитует НАК "Нафтогаз", попросил эти изменения отменить, хотя они и соответствовали требованиям Третьего энергетического пакета.

Более того, по оценкам некоторых экспертов, "Нафтогаз" всячески пытается сохранить контроль над компанией. И об этом в частности свидетельствует попытка подчинения "Укртрансгаза" наблюдательному совету "Нафтогаза".

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