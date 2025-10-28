Усик залишається найкращим боксером світу у надважкій вазі - рейтинг The Ring
Олександр Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих важковаговиків світу за версією The Ring. Фабіо Вордлі піднявся в рейтингу після перемоги над Джозефом Паркером, ставши претендентом на бій з Усиком у 2026 році.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих важковаговиків світу за версією авторитетного профільного видання The Ring. Про це повідомляє УНН.
Слідом за українцем у топ-10 розташувався британець Тайсон Ф'юрі, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.
Ще один британський боксер, Фабіо Вордлі, йде наступним у переліку після перемоги над Джозефом Паркером. Новозеландець у свою чергу втратив дві позиції.
"Таким чином, боксер з Іпсвіча поставив себе на шлях до того, щоб кинути виклик The Ring та абсолютному чемпіону у надважкій вазі Олександру Усику у 2026 році", - йдеться у статті.
26 жовтня володар титулу чемпіона світу з боксу WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (Велика Британія) переміг тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (Нова Зеландія). Таким чином саме Вордлі здобув статус головного претендента на бій з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, українцем Олександром Усиком.
