Усик остается лучшим боксером мира в супертяжелом весе - рейтинг The Ring

Александр Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших тяжеловесов мира по версии The Ring. Фабио Уордли поднялся в рейтинге после победы над Джозефом Паркером, став претендентом на бой с Усиком в 2026 году.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших тяжеловесов мира по версии авторитетного профильного издания The Ring. Об этом сообщает УНН.
Вслед за украинцем в топ-10 расположился британец Тайсон Фьюри, недавно объявивший о завершении карьеры.
Еще один британский боксер, Фабио Уордли, идет следующим в списке после победы над Джозефом Паркером. Новозеландец в свою очередь потерял две позиции.
"Таким образом, боксер из Ипсвича поставил себя на путь к тому, чтобы бросить вызов The Ring и абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику в 2026 году", - говорится в статье.
26 октября обладатель титула чемпиона мира по боксу WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (Великобритания) победил временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (Новая Зеландия). Таким образом именно Уордли получил статус главного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком.
