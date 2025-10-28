Усик остается лучшим боксером мира в супертяжелом весе - рейтинг The Ring

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 32915 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 49300 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 64083 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 52550 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 54711 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40829 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43108 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37294 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35140 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28965 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
79%
740мм
Популярные новости
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 40743 просмотра
Индексы Уолл-стрит обновили рекорды на фоне торговых переговоров США–Китай и ожидаемого снижения ставки ФРС27 октября, 16:58 • 11000 просмотра
Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27 октября, 17:11 • 14764 просмотра
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"27 октября, 18:47 • 17873 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 17747 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 40759 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 48212 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 64083 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 99576 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 121718 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Турция
Китай
Литва
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 17762 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 54439 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 67896 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 71787 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 81726 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Усик остается лучшим боксером мира в супертяжелом весе - рейтинг The Ring

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Александр Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших тяжеловесов мира по версии The Ring. Фабио Уордли поднялся в рейтинге после победы над Джозефом Паркером, став претендентом на бой с Усиком в 2026 году.

Усик остается лучшим боксером мира в супертяжелом весе - рейтинг The Ring

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших тяжеловесов мира по версии авторитетного профильного издания The Ring. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Вслед за украинцем в топ-10 расположился британец Тайсон Фьюри, недавно объявивший о завершении карьеры.

Еще один британский боксер, Фабио Уордли, идет следующим в списке после победы над Джозефом Паркером. Новозеландец в свою очередь потерял две позиции.

"Таким образом, боксер из Ипсвича поставил себя на путь к тому, чтобы бросить вызов The Ring и абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику в 2026 году", - говорится в статье.

Напомним

26 октября обладатель титула чемпиона мира по боксу WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (Великобритания) победил временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (Новая Зеландия). Таким образом именно Уордли получил статус главного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком.

Трилогия Усик-Фьюри отменяется: британец заявил, что не вернется в бокс25.10.25, 07:41 • 3678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт