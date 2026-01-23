"Усі військові" і дмитрієв: кремль розкрив, кого відправляє на переговори до Абу-Дабі

Фото: pixabay

Робоча група росії з безпеки на переговорах в Абу-Дабі складатиметься з військових, представників міноборони рф, з питань економіки в Абу-Дабі буде посланець кремля кирило дмитрієв, де продовжить переговори з посланецем США Стівом Віткоффом, повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Це військові, це представники міністерства оборони. Називати їх ми поки що не будемо. Це все військові. Це робоча група з питань безпеки. Це будуть перші переговори. Ви вже знаєте, що власне вчора вночі вони отримали інструкції від глави держави, і вони лише вранці туди вилетіли. У міру прибуття визначатимуться з точним часом проведення. Маємо на увазі, що переговори відбудуться саме сьогодні та завтра за необхідності", - сказав пєсков.

Також пєсков висловився про майбутню російсько-американську зустріч в ОАЕ з питань економіки.

"Це також сьогодні завтра. В Абу-Дабі буде кирило дмитрієв. І вже зі своїм співрозмовником, співрозмовником буде Стів Віткофф, там продовжуватимуть дискусію", - сказав пєсков.

Водночас він заявив, що москва не хоче публічно вдаватися до деталей у межах переговорного процесу щодо України, вважає це недоцільним.

"Робота ведеться напружено. Тема дуже відповідальна, архіважлива та дуже складна. І тому, звичайно, тут, зазвичай, проводячи такі серйозні консультації, на якийсь час ніхто, як правило, уваги не звертає", – заявив пєсков, коментуючи минулу зустріч путіна і Віткоффа в кремлі.

Він також зазначив, що позиція росії про те, що українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, "добре відома".

