"Усі військові" і дмитрієв: кремль розкрив, кого відправляє на переговори до Абу-Дабі

Ексклюзив
11:04 • 478 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 12255 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 38057 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 24325 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 25347 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 24671 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 25406 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 49411 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 60224 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 41355 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Ексклюзиви
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 38075 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 46426 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 49984 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 60903 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 51975 перегляди
"Усі військові" і дмитрієв: кремль розкрив, кого відправляє на переговори до Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Робоча група рф з безпеки, що складається з військових, прибула до Абу-Дабі для переговорів. Посланець кремля кирило дмитрієв продовжить переговори зі Стівом Віткоффом з питань економіки.

"Усі військові" і дмитрієв: кремль розкрив, кого відправляє на переговори до Абу-Дабі
Фото: pixabay

Робоча група росії з безпеки на переговорах в Абу-Дабі складатиметься з військових, представників міноборони рф, з питань економіки в Абу-Дабі буде посланець кремля кирило дмитрієв, де продовжить переговори з посланецем США Стівом Віткоффом, повідомив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Це військові, це представники міністерства оборони. Називати їх ми поки що не будемо. Це все військові. Це робоча група з питань безпеки. Це будуть перші переговори. Ви вже знаєте, що власне вчора вночі вони отримали інструкції від глави держави, і вони лише вранці туди вилетіли. У міру прибуття визначатимуться з точним часом проведення. Маємо на увазі, що переговори відбудуться саме сьогодні та завтра за необхідності", - сказав пєсков.

Зеленський розширив склад делегації для переговорів в Абу-Дабі: анонсував зідзвон для обговорення деталей23.01.26, 10:53 • 2072 перегляди

Також пєсков висловився про майбутню російсько-американську зустріч в ОАЕ з питань економіки.

"Це також сьогодні завтра. В Абу-Дабі буде кирило дмитрієв. І вже зі своїм співрозмовником, співрозмовником буде Стів Віткофф, там продовжуватимуть дискусію", - сказав пєсков.

Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський23.01.26, 10:25 • 12255 переглядiв

Водночас він заявив, що москва не хоче публічно вдаватися до деталей у межах переговорного процесу щодо України, вважає це недоцільним.

"Робота ведеться напружено. Тема дуже відповідальна, архіважлива та дуже складна. І тому, звичайно, тут, зазвичай, проводячи такі серйозні консультації, на якийсь час ніхто, як правило, уваги не звертає", – заявив пєсков, коментуючи минулу зустріч путіна і Віткоффа в кремлі.

Він також зазначив, що позиція росії про те, що українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, "добре відома".

Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо23.01.26, 09:54 • 24325 переглядiв

Юлія Шрамко

