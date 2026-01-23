$43.170.01
"Все военные" и Дмитриев: Кремль раскрыл, кого отправляет на переговоры в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Рабочая группа РФ по безопасности, состоящая из военных, прибыла в Абу-Даби для переговоров. Посланник Кремля Кирилл Дмитриев продолжит переговоры со Стивом Виткоффом по вопросам экономики.

"Все военные" и Дмитриев: Кремль раскрыл, кого отправляет на переговоры в Абу-Даби
Фото: pixabay

Рабочая группа россии по безопасности на переговорах в Абу-Даби будет состоять из военных, представителей минобороны рф, по вопросам экономики в Абу-Даби будет посланник кремля кирилл дмитриев, где продолжит переговоры с посланником США Стивом Уиткоффом, сообщил представитель кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Это военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры. Вы уже знаете, что собственно вчера ночью они получили инструкции от главы государства, и они только утром туда вылетели. По мере прибытия будут определяться с точным временем проведения. Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости", - сказал песков.

Зеленский расширил состав делегации для переговоров в Абу-Даби: анонсировал созвон для обсуждения деталей23.01.2026, 10:53 • 2066 просмотров

Также песков высказался о предстоящей российско-американской встрече в ОАЭ по вопросам экономики.

"Это также сегодня завтра. В Абу-Даби будет кирилл дмитриев. И уже со своим собеседником, собеседником будет Стив Уиткофф, там будут продолжать дискуссию", - сказал песков.

Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский23.01.2026, 10:25 • 12157 просмотров

В то же время он заявил, что москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, считает это нецелесообразным.

"Работа ведется напряженно. Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. И поэтому, конечно, здесь, обычно, проводя такие серьезные консультации, на какое-то время никто, как правило, внимания не обращает", – заявил песков, комментируя прошедшую встречу путина и Уиткоффа в кремле.

Он также отметил, что позиция россии о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, "хорошо известна".

Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно23.01.2026, 09:54 • 24124 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина