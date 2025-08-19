Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції після саміту у Вашингтоні: Туск зробив першу заяву
Київ • УНН
Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції. Вона відбулася після саміту у Вашингтоні, Туск зробив першу заяву.
Лідери Європейського Союзу провели зустріч у форматі відеоконференції, яка відбулася слідом за самітом у Вашингтоні. Першу заяву за підсумками зробив Дональд Туск. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Європейська Рада завершила засідання. Усі хочуть миру, ніхто не хоче капітуляції України, і президент Трамп дав реалістичну оцінку своїм зусиллям щодо припинення війни
Нагадаємо
19 серпня представники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України. Лідери підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією.