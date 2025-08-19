Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції після саміту у Вашингтоні: Туск зробив першу заяву

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 6772 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 10142 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 12077 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 14497 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 16835 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 63863 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 55073 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 70237 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 89000 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 67694 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 80949 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71003 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 8434 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 74668 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 10755 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 6746 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 10120 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 4884 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 12052 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 6286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 5938 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 71038 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 43640 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 101366 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 90888 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
BFM TV
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції після саміту у Вашингтоні: Туск зробив першу заяву

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції. Вона відбулася після саміту у Вашингтоні, Туск зробив першу заяву.

Лідери ЄС завершили зустріч у форматі відеоконференції після саміту у Вашингтоні: Туск зробив першу заяву

Лідери Європейського Союзу провели зустріч у форматі відеоконференції, яка відбулася слідом за самітом у Вашингтоні. Першу заяву за підсумками зробив Дональд Туск. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Європейська Рада завершила засідання. Усі хочуть миру, ніхто не хоче капітуляції України, і президент Трамп дав реалістичну оцінку своїм зусиллям щодо припинення війни

- написав Туск.

Нагадаємо

19 серпня представники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України. Лідери підтвердили необхідність продовження підтримки України у війні з росією.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Європейська рада
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна