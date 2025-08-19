$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Лидеры ЕС завершили встречу в формате видеоконференции после саммита в Вашингтоне: Туск сделал первое заявление

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Лидеры ЕС завершили встречу в формате видеоконференции после саммита в Вашингтоне: Туск сделал первое заявление

Лидеры Европейского Союза провели встречу в формате видеоконференции, которая состоялась вслед за саммитом в Вашингтоне. Первое заявление по итогам сделал Дональд Туск. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Европейский Совет завершил заседание. Все хотят мира, никто не хочет капитуляции Украины, и президент Трамп дал реалистичную оценку своим усилиям по прекращению войны

- написал Туск.

Напомним

19 августа представители "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины. Лидеры подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с Россией.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Европейский совет
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина