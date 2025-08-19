Лидеры ЕС завершили встречу в формате видеоконференции после саммита в Вашингтоне: Туск сделал первое заявление
Киев • УНН
Лидеры ЕС завершили встречу в формате видеоконференции. Она состоялась после саммита в Вашингтоне, Туск сделал первое заявление.
Лидеры Европейского Союза провели встречу в формате видеоконференции, которая состоялась вслед за саммитом в Вашингтоне. Первое заявление по итогам сделал Дональд Туск. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Европейский Совет завершил заседание. Все хотят мира, никто не хочет капитуляции Украины, и президент Трамп дал реалистичную оценку своим усилиям по прекращению войны
Напомним
19 августа представители "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины. Лидеры подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с Россией.