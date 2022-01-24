"Усі члени ЄС єдині": Боррель відповів, чи вважає Берлін надійним партнером
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Усі члени Європейського союзу є надійними партнерами. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи вважає Берлін таким, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Як ви можете запитувати, чи я вважаю Берлін надійним партнером. Усі члени Європейського союзу є надійними партнерами”, — відповів Верховний представник ЄС.
Журналіст уточнила, чи він не вважає, що Берлін посилає “змішані сигнали”, коли йдеться про Росію.
“Усі члени ЄС єдині. Ми демонструємо безпрецедентну єдність щодо ситуації в Україні, із сильною координацією та ретельною координацією участі у всіх дебрифінгах та інформуваннях про те, що відбувається, немає жодних проблем серед країн-членів”, — відповів Боррель.
Що було раніше
У ЗМІ помітили певну відокремленість, демонстровану Німеччиною останнім часом, особливо коли йдеться про Україну та питання санкцій проти Росії. Такий висновок роблять з деяких публічних заяв офіційних осіб країни.
Так, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності відключати Росію з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT у разі агресії.
Вона та канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно заявили, що постачання зброї ФРН в Україну не буде — хоча йдеться про оборонне озброєння.
Понад, за повідомленнями ЗМІ, Шольц відхилив запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. У Білому домі, утім, це спростували.
А очільник Військово-морських сил Німеччини, віце-прем’єр Кай-Ахім Шенбах раніше і зовсім заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим. За свої слова він пізніше вибачився. Згодом він подав у відставку.