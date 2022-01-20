Германия отдаляется от Запада, не без помощи вопроса Украины - журналист

КИЕВ. 20 января. УНН. Под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной. О них пишет в своей статье руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг, пишет УНН.