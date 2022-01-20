Німеччина віддаляється від Заходу, не без допомоги питання України - журналіст

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“Союзники Німеччини сподівалися, що коаліція Олафа Шольца, до якої входять "зелені“, що критикують Росію, відмовиться від політики поступливості щодо Москви, яка була характерною для епохи Ангели Меркель. Останні дні показали, що такий оптимізм був недоречний”, — вважає журналіст.

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Так, він зазначає, що поки останніми тижнями Вашингтон намагався виступити єдиним західним фронтом проти залякувань з боку Росії, Німеччина була помітним винятком. На його думку, під впливом “потужного коктейлю енергетичних та комерційних інтересів, а також політичної культури, просякнутої старим добрим антиамериканізмом”, Німеччина відсторонилася від Заходу.

Автор зазначає, що “за зовнішніми ознаками”, Берлін далекий від “самоволки” щодо України, наводячи за приклади нещодавні висловлювання Шольца та голови МЗС Анналени Бербок щодо російського нарощування поблизу українських кордонів.

Однак, за його словами, “коли камери вимкнені, тон Німеччини змінюється”.

“У той час, як Велика Британія намагається доставити українцям танки, ракетну артилерію та іншу зброю, Німеччина відмовляється посилати навіть гвинтівки. І замість того, щоб об’єднати зусилля зі США та іншими трансатлантичними союзниками, щоб допомогти Україні підготуватися до нападу, Німеччина спробувала утихомирити Росію, прибравши зі столу деякі з найпотужніших засобів стримування Заходу”, — зазначає Карнішніг.

Він зазначає, що саме німецькі чиновники та політики завзято виступали проти відключення Росії від SWIFT — одного з можливих заходів у разі російського вторгнення в Україну.

Хоча Шольц дав зрозуміти, що зупинка “Північного потоку-2” “має бути обговорена”, якщо Росія вторгнеться в Україну, він не дав обіцянки зробити це, вказує журналіст.

"Який план Берліна? Велика ідея Німеччини щодо врегулювання української кризи полягає в тому, щоб пожвавити сплячий дипломатичний процес, відомий як Нормандський формат, до якого входять Німеччина, Франція, Росія та Україна, але, що примітно, не США (ця ж група виробила так звані Мінські угоди — невдалу спробу зупинити бойові дії на сході України)”, — зауважив журналіст.

Доповнення

Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.

Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето та заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки та закупівель НАТО.

Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись із Берліном.