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СМИ сообщили об отказе Шольца от встречи с Байденом по Украине: появилась реакция Белого дома

СМИ сообщили об отказе Шольца от встречи с Байденом по Украине: появилась реакция Белого дома

Киев • УНН

 • 33229 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. По сообщениям, канцлер Германии Олаф Шольц отклонил приглашение на встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на немецкое издание T-Online.

Об этом первым сообщил Der Spiegel.

Детали

Согласно распространенной информации, Белый дом предложил канцлеру краткосрочный визит в связи с кризисом вокруг Украины. При этом, как отмечается, Шольц поехал в Мадрид и обосновал свой отказ тем, что хотел бы присутствовать в Германии, учитывая ситуацию с коронавирусом.

Представитель правительства отказался комментировать сообщение, пишет Reuters.

Между тем, однако, обе стороны работают над организацией скорейшей встречи. По сообщениям, есть надежда провести встречу до середины февраля.

При этом журналист POLITICO Europe Ханс фон дер Бурхарт отметил в Twitter, что "Белый дом выступил с решительным опровержением сообщений СМИ. Говорит, что Шольц и Байден встретятся в следующем месяце".

"Это сообщение является ложным. Такого не случалось - полностью выдумано. Немецкая сторона предложила даты, и мы отвечаем на них. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Шольца в США в феврале", - процитировал он заявление.

Дополнение

WSJ на днях сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс тайно посетил столицы Германии и Украины. Бернс был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления о том, что Германия заморозит "Северный поток-2" в случае российского вторжения, по словам американского чиновника, знакомого с поездкой.

По словам американских дипломатов, канцлер и его помощники в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против трубопровода.

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