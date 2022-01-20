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WSJ дізналося деталі таємного візиту голови ЦРУ до Києва та Берліна: з ФРН порушувалося питання "Північного потоку-2"

WSJ дізналося деталі таємного візиту голови ЦРУ до Києва та Берліна: з ФРН порушувалося питання "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 23771 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Вашингтон направив голову ЦРУ Вільяма Бернса до Берліна та Києва за тиждень до офіційної поїздки Держсекретаря США Ентоні Блінкена до регіону "в межах своїх зусиль на переконання європейських країн згуртуватися навколо жорсткішої відповіді проти Москви та на підтримку України, підхід, який ускладнюється тіснішими економічними зв'язками країн з Росією", пише The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Деталі

За словами офіційних осіб США та Німеччини, директор ЦРУ таємно завітав до столиць Німеччини та України за кілька днів до візиту Держсекретаря США цього тижня, щоб зустрітися з ключовими європейськими союзниками.

Бернс, колишній посол США в Росії, як вказано, "поінформував канцлера Німеччини Олафа Шольца та розвідувальну спільноту про проблему Росії та України та можливі сценарії за участю цих країн".

"Він сказав, що Берлін має перекрити нещодавно завершений газопровід "Північний потік-2" до Росії у разі вторгнення в Україну, заявили офіційні особи", - йдеться у матеріалі WSJ.

За словами знайомих з обговореннями офіційних осіб, "США розглядають закриття "Північного потоку-2" як ключовий аспект трансатлантичної відповіді на російську агресію". Спірний газопровід було завершено минулого року, попри сильний опір із боку США та ЄС.

"Бернс був відправлений до Берліна після того, як Шольц утримався від оголошення про те, що Німеччина заморозить "Північний потік-2" у разі російського вторгнення, за словами американського чиновника, знайомого з поїздкою. За словами американських дипломатів, канцлер і його помічники приватно давали такі запевнення, але поки не оголошували про це публічно. В останні дні Шольц уникав відповідати на запитання журналістів щодо санкцій проти трубопроводу", - пише видання.

Видання нагадує, що Блінкен пообіцяв запровадження "масштабних" санкцій проти Росії у разі її вторгнення, а офіційні особи США кажуть, що Вашингтон та його європейські партнери розробили план запровадження фінансових санкцій, які завдадуть шкоди чутливим секторам російської економіки.

У четвер Держсекретар США зустрівся у Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном та високопоставленим міністром Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

"Якщо хоч якісь російські збройні сили перейдуть кордон України і здійснять нові акти агресії проти України, це буде зустрінуто швидкою, жорсткою, згуртованою відповіддю з боку Сполучених Штатів та наших союзників та партнерів", — сказав Блінкен після зустрічі.

Якщо Росія вторгнеться, ЄС, Велика Британія, США та інші союзні країни, швидше за все, введуть власні санкції, а офіційні особи у Вашингтоні заявлять, що вдарять по Росії фінансовими заходами, покликаними завдати економічних збитків ключовим галузям, таким як енергетика, пише WSJ.

США та їхні союзники, зазначає видання, навряд чи наполягатимуть на виключенні Росії з банківської платіжної системи SWIFT, що базується в Бельгії, після того, як європейці відмовилися від цієї ідеї, вважають люди, які стежили за дебатами.

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При цьому видання зауважує: офіційні особи США заявляють, що "серйозне втручання Росії в Україні, яке не є вторгненням, не призведе до масштабного пакету санкцій", натомість, як вказано, "Вашингтон та європейські партнери запровадять менш масштабні заходи".

Деякі аналітики кажуть, що Кремль може "скоригувати свою агресію" в Україні, щоб запобігти серйозним санкціям. "Менш відверте втручання в Україні може призвести до дебатів у Брюсселі між прихильниками жорсткої відповіді та країнами, які історично були ближчими до Росії, про те, чи потрібна відповідь", - пише видання.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що "військове вторгнення в його країну не є вірогідним курсом і, швидше за все, Росія буде прагнути, принаймні в короткостроковій перспективі, активізувати кампанію кібератак, провокацій, дезінформації та економічного тиску".

Тим часом Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у п'ятницю у Женеві. Офіційні особи США кажуть, що зустріч на високому рівні з Росією — це шанс підбити підсумки дипломатичної роботи минулого тижня.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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