WSJ узнало детали тайного визита главы ЦРУ в Киев и Берлин: с ФРГ поднимался вопрос "Северного потока-2"

Детали

По словам официальных лиц США и Германии, директор ЦРУ тайно пожаловал в столицы Германии и Украины за несколько дней до визита Госсекретаря США на этой неделе, чтобы встретиться с ключевыми европейскими союзниками.

Бернс, бывший посол США в России, как указано, "проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца и разведывательное сообщество о проблеме России и Украины и возможных сценариях с участием этих стран".

"Он сказал, что Берлин должен перекрыть недавно завершенный газопровод "Северный поток-2" до России в случае вторжения в Украину, заявили официальные лица", - говорится в материале WSJ.

По словам знакомых с обсуждениями официальных лиц, "США рассматривают закрытие "Северного потока-2" как ключевой аспект трансатлантического ответа на российскую агрессию". Спорный газопровод был завершен в прошлом году, несмотря на сильное сопротивление со стороны США и ЕС.

"Бернс был отправлен в Берлин после того, как Шольц воздержался от объявления о том, что Германия заморозит "Северный поток-2" в случае российского вторжения, по словам американского чиновника, знакомого с поездкой. По словам американских дипломатов, канцлер и его помощники в частном порядке давали такие заверения, но пока не объявляли об этом публично. В последние дни Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против трубопровода", - пишет издание.

Издание напоминает, что Блинкен пообещал введение "масштабных" санкций против России в случае ее вторжения, а официальные лица США говорят, что Вашингтон и его европейские партнеры разработали план введения финансовых санкций, которые нанесут вред чувствительным секторам российской экономики.

В четверг Госсекретарь США встретился в Берлине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и высокопоставленным министром Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Если хоть какие-то российские вооруженные силы перейдут границу Украины и совершат новые акты агрессии против Украины, это будет встречено быстрым, жестким, сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", — сказал Блинкен после встречи.

Если Россия вторгнется, ЕС, Великобритания, США и другие союзные страны, скорее всего, введут свои санкции, а официальные лица в Вашингтоне заявляют, что ударят по России финансовыми мерами, призванными нанести экономический ущерб ключевым отраслям, таким как энергетика, пишет WSJ.

США и их союзники, отмечает издание, вряд ли будут настаивать на исключении России из банковской платежной системы SWIFT, которая базируется в Бельгии, после того, как европейцы отказались от этой идеи, считают люди, которые следили за дебатами.

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При этом издание замечает: официальные лица США заявляют, что "серьезное вмешательство России в Украине, которое не является вторжением, не приведет к масштабному пакету санкций", но, как указано, "Вашингтон и европейские партнеры введут менее масштабные меры".

Некоторые аналитики говорят, что Кремль может "скорректировать свою агрессию" в Украине, чтобы предотвратить серьезные санкции. "Менее откровенное вмешательство в Украине может привести к дебатам в Брюсселе между сторонниками жесткого ответа и странами, которые исторически были ближе к России, о том, нужен ли ответ", - пишет издание.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью The Wall Street Journal, что "военное вторжение в его страну не является вероятным курсом и, скорее всего, Россия будет стремиться, по крайней мере в краткосрочной перспективе, активизировать кампанию кибератак, провокаций, дезинформации и экономического давления".

Тем временем Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу в Женеве. Официальные лица США говорят, что встреча на высоком уровне с Россией — это шанс подвести итоги дипломатической работы на прошлой неделе.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.