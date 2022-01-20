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Немає різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням: Кулеба застеріг Захід від нездатності швидко робити висновки щодо дій РФ

Немає різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням: Кулеба застеріг Захід від нездатності швидко робити висновки щодо дій РФ

Київ • УНН

 • 28081 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна не бачить різниці між “невеликим” і "повноцінним" вторгненням та сподівається, що не буде знову платити кров’ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко робити висновки щодо дій Російської Федерації. Про це заявив під час брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Деталі

Так, за словами міністра, президент США Джо Байден напередодні чітко заявив, що Росія понесе відповідальність, якщо здійснить вторгнення в Україну.

Як зазначив дипломат, це — той сигнал, який президент Байден передавав Президенту України Володимиру Зеленському, і той сигнал, який президент Байден передавав президенту РФ Володимиру Путіну.

Цитата:

“Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгненним або наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як доконаний факт стверджувати, що з 2014 року триває агресія РФ проти держави Україна. Ця агресія розвивається різними шляхами, мала різні фази активних бойових дій, коротких спалахів бойових дій, кібератак, сіяння дезінформації і паніки в українському суспільстві. Але все це — частина російської агресії”, — зазначив Кулеба.

“Ми з вами маємо трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх регулярних військових, зриваючи з них всі ознаки належності до російської армії, для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому, наша позиція, яку ми комунікуємо США і всім іншим країнам, полягає у дуже простому: Росія здатна діяти нелінійно. Але помилки 2014 року не мають права на повторення. Тому ми не сприймемо жодні спроби, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це недостатньо велике вторгнення, або недостатньо доказів, що це саме російські солдати — може це фермери, шахтарі або взагалі невідомі чоловічки. Все це пройдено, всі ці уроки історії вже вивчені, і ми не будемо знову платити кров’ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій Російської Федерації”, — сказав він.

Зі слів Кулеби, він не має жодних сумнівів ані в тому, що США та особисто президент Байден підтримують Україну, ані в тому, що президент США робить це конкретними справами, ані в тому, що “у разі початку активних бойових дій у США та ЄС не буде іншого вибору, як застосувати відповідні жорсткі санкції у відповідь щодо Росії”.

Раніше

На пресконференції у середу президент США Джо Байден заявив, що “незначне вторгнення” в Україну може спричинити обговорення наслідків. “Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і нам доведеться сперечатися за те, що робити, а що не робити”, — сказав Байден журналістам.

“Але якщо вони (Росія — ред.) справді зроблять те, на що здатні з силами, зібраними на кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вони далі вторгнуться в Україну”, — додав він.

Висловлювання президента США викликало чимало питань, і невдовзі Білий дім оприлюднив заяву, у якій адміністрація пояснює, що США вважатимуть “новим вторгненням” РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.

“Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили пересунуться через український кордон, це буде нове вторгнення, і воно зустрінеться з швидкою, жорсткою та об’єднаною відповіддю Сполучених Штатів і наших союзників. Президент Байден також знає з тривалого досвіду, що у росіян є великий підручник агресії, крім військових дій, включаючи кібератаки та воєнізовані тактики. І сьогодні він підтвердив, що ці акти російської агресії будуть зустрінуті рішучою, взаємною та єдиною відповіддю”, — йдеться у поширеній у середу письмовій заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

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