Нет разницы между "небольшим" и "полноценным" вторжением: Кулеба предостерег Запад от неспособности быстро делать выводы относительно действий РФ

Детали

Так, по словам министра, президент США Джо Байден накануне четко заявил, что Россия понесет ответственность, если совершит вторжение в Украину.

Как отметил дипломат, это тот сигнал, который президент Байден передавал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тот сигнал, который президент Байден передавал президенту РФ Владимиру Путину.

Цитата:

“Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгшимся или наполовину агрессивным. Агрессия либо есть, либо ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против государства Украина. Эта агрессия развивается разными путями, имела различные фазы активных боевых действий, коротких вспышек боевых действий, кибератак, сеяния дезинформации и паники в украинском обществе. Но все это — часть российской агрессии”, — отметил Кулеба.

“Мы с вами имеем трагический опыт, когда Россия скрывала своих регулярных военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии, для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому, наша позиция, которую мы коммуницируем США и всем другим странам, заключается в очень простом: Россия способна действовать нелинейно. Но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России, потому что это недостаточно большое вторжение, или недостаточно доказательств, что это именно российские солдаты — может это фермеры, шахтеры или вообще неизвестные человечки. Все это пройдено, все эти уроки истории уже изучены, и мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы относительно действий Российской Федерации”, — сказал он.

Со слов Кулебы, он не имеет никаких сомнений ни в том, что США и лично президент Байден поддерживают Украину, ни в том, что президент США делает это конкретными делами, ни в том, что “в случае начала активных боевых действий в США и ЕС не будет другого выбора, как применить соответствующие жесткие ответные санкции в отношении России”.

Ранее

На пресс-конференции в среду президент США Джо Байден заявил, что “незначительное вторжение” в Украину может повлечь обсуждение последствий. “Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам придется спорить за то, что делать, а что не делать”, — сказал Байден журналистам.

“Но если они (Россия — ред.) действительно сделают то, на что способны с силами, собранными на границе, это будет катастрофой для России, если они вторгнутся в Украину”, — добавил он.

Высказывания президента США вызвало немало вопросов, и вскоре Белый дом обнародовал заявление, в котором администрация поясняет, что США будут считать “новым вторжением РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

“Президент Байден четко сказал президенту России: если какие-либо российские военные силы передвинуться через украинскую границу, это будет новое вторжение, и оно встретится с быстрым, жестким и объединенной ответом Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден также знает из длительного опыта, что у россиян есть большой учебник агрессии, кроме военных действий, включая кибератаки и военизированные тактики. И сегодня он подтвердил, что эти акты Российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и единственным ответом”, — говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.