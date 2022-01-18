CNN: Зеленський провів таємну зустріч із директором ЦРУ

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“Директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся з Зеленським під час раніше запланованої поїздки минулого тижня”, — повідомили CNN два джерела, які знали про його поїздку.

Деталі

Зазначається, що раніше американський чиновник повідомив CNN, що США має інформацію, яка свідчить про те, що Росія підготувала групу оперативників для проведення провокації на сході України у спробі створити привід для вторгнення.

Бернс під час своєї поїздки, як повідомило джерело, “проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну”.

За його словами, вони обговорили поточні оцінки ризиків для України.

“Перебуваючи там, він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості”, — сказало джерело.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил та фабрикують провокації у соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну у разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених ведення бойових дій у міських умовах та використання вибухових речовин, можливо для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили в п’ятницю представники адміністрації.

США є інформація, яка свідчить про те, що Росія “активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення”, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться, “може розпочатися із середини січня до середини лютого”.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.