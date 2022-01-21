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ЗМІ повідомили про відмову Шольца від зустрічі із Байденом щодо України: з'явилася реакція Білого дому

ЗМІ повідомили про відмову Шольца від зустрічі із Байденом щодо України: з'явилася реакція Білого дому

Київ • УНН

 • 33233 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. За повідомленнями, канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запрошення на зустріч із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, пише УНН з посиланням на німецьке видання T-Online.

Про це першим повідомив Der Spiegel.

Деталі

Відповідно до поширеної інформації, Білий дім запропонував канцлеру короткостроковий візит у зв'язку з кризою навколо України. Натомість, як зазначається, Шольц поїхав у Мадрид і обґрунтував свою відмову тим, що хотів би бути присутнім у Німеччині, враховуючи ситуацію з коронавірусом.

Речник уряду відмовився коментувати повідомлення, пише Reuters.

Тим часом, однак, обидві сторони працюють над організацією якнайшвидшої зустрічі. За повідомленнями, є надія провести зустріч до середини лютого.

При цьому журналіст POLITICO Europe Ханс фон дер Бурхарт зазначив у Twitter, що "Білий дім виступив із рішучим спростуванням повідомлення ЗМІ. Каже, що Шольц та Байден зустрінуться наступного місяця".

"Це повідомлення є неправдивим. Такого не ставалося — повністю вигадано. Німецька сторона запропонувала дати, і ми відповідаємо на них. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Шольца в США в лютому", - процитував він заяву.

Доповнення

WSJ днями повідомив, що директор ЦРУ Білл Бернс таємно завітав до столиць Німеччини та України. Бернс був відправлений до Берліна після того, як Шольц утримався від оголошення про те, що Німеччина заморозить "Північний потік-2" у разі російського вторгнення, за словами американського чиновника, знайомого з поїздкою.

За словами американських дипломатів, канцлер і його помічники приватно давали такі запевнення, але поки не оголошували про це публічно. В останні дні Шольц уникав відповідати на запитання журналістів щодо санкцій проти трубопроводу.

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